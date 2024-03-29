ماهر همام يطرح سؤالا للجماهير بشأن مباراة الأهلي وسيمبا

توجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب تناول وجبة الإفطار مباشرة إلى ملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني.

وطرح ماهر همام نجم الاهلي السابق سؤالا لجماهير القلعة الحمراء عبر حسابه علي فيسبوك وكتب "توقعاتك ايه لنتيجه مباراه الأهلي اليوم مع سيمبا 🤔🦅"



ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء اليوم الجمعة 29 مارس الجارى على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.