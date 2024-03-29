عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماهر همام يطرح سؤالا للجماهير بشأن مباراة الأهلي وسيمبا

الأهلي
الأهلي

توجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب تناول وجبة الإفطار مباشرة إلى ملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني.

وطرح ماهر همام نجم الاهلي السابق سؤالا لجماهير القلعة الحمراء عبر حسابه علي فيسبوك وكتب "توقعاتك ايه لنتيجه مباراه الأهلي اليوم مع سيمبا 🤔🦅"


ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء اليوم الجمعة 29 مارس الجارى على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

انهيار في بورصة السلع| انخفاض أسعار الزيت والمكرونة.. الشاي يتراجع لأول مرة.. والسكر يخسر 15 جنيها

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

دوري أبطال إفريقيا| مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني

ترشيحاتنا

أدعية العشر الأواخر من رمضان .. احرص عليها مجاب فيها الدعاء

محمود الحديني يكشف تفاصيل صفعه لـ صفاء أبو السعود.. فيديو

"لقطة".. ريم البارودي تهاجم ريهام سعيد: "حضرت عزاء أبويا عشان كان تريند"

«ميكيسوني» على مقاعد البدلاء.. تشكيل سيمبا التنزاني لمواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

أديس أبابا : لا يوجد فنادق خمس نجوم في إثيوبيا

ريم البارودي عن حلقتها مع ريهام سعيد: «لبسنا في شجرة ومحدش شافنا»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل جودر الحلقة 4 .. ياسمين رئيس تحاول قتل ياسر جلال

حلويات رمضان| طريقة عمل حلي الخشخش

مفاجأة في تلك الدول.. موعد عيد الفطر 2024 بمصر والدول الإسلامية

تعبت من الحر.. مشروبات تروي العطش بسرعة في الصيام

فيديو

هي موتة ولا أكتر.. بيومي فؤاد يبكي على الهواء بسبب محمد سلام

إسلام إبراهيم يكشف كواليس مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة": لفيت على الدراي كلين

تم قيد مخالفة.. رسالة صادمة من الصحة السعودية| ما قصتها؟

ريهام حجاج : بكتفي بالدعاء على اللى ظلمني .. ومش برد الإساءة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ