أسعار سيات إبيزا موديل 1994 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة سيات ابيزا موديل 1994‏.

تتوفر السيارة سيات ابيزا موديل 1994‏، بعدة خيارات للمحركات، أشهرها محرك 1300 سي سي بقوة 54 حصان وعزم 95 نيوتن.متر، ومحرك 1400 سي سي بقوة 60 حصان يحقق تسارعا من الثبات إلى 100 كم/س في 15.8 ثانية وسرعة قصوى 157 كم/س، بالإضافة لمحرك 1600 سي سي بقوة 75 حصان وعزم 125 نيوتن.متر.

تعتمد السيارة سيات ابيزا موديل 1994‏، على ناقل حركة يدوي (مانيوال) مكون من 5 سرعات يعمل بنظام الدفع الأمامي، مع نظام تعليق أمامي MacPherson لضمان الثبات، وتزن السيارة فارغة ما بين 895 إلى 920 كجم، مما يمنحها خفة وحركة رشيقة مقارنة بحجم محركها.

تبلغ سعة خزان الوقود الإجمالية حوالي 52 لتر، وتحتاج دورة التبريد لـ 5.6 لتر من السائل، بينما يتسع المحرك لـ 3.25 لتر من الزيت، وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية (شنطة) تبدأ من 270 لتر وتصل إلى 580 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

وعن سعر السيارة سيات ابيزا موديل 1994‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 150 ألف جنيه، ‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎