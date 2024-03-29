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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلاف داخل مجلس الزمالك بسبب لاعب بيراميدز.. ما القصة؟

صدى البلد

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن خلاف داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن احتمالية عودة خدمات اللاعب علي جبر، الذي يلعب حاليًا لنادي بيراميدز، للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والذي سبق له اللعب في صفوف الزمالك، وذلك في صفقة انتقال حر.

وأكد "عبد الجواد" في تصريحاته لبرنامج "الهدف" على قناة "أون تايم سبورتس 2" أن وكيل أحد اللاعبين قد قدم عرضًا إلى مجلس إدارة نادي الزمالك للتعاقد معه خلال الصيف القادم، في صفقة انتقال حر.

وأوضح أن هناك اختلافا في الآراء بين أعضاء مجلس الإدارة، حيث يعتقد بعضهم أن الصفقة ستكون مناسبة لأن اللاعب ذو خبرة ولن يكلف النادي الكثير بعد انتهاء عقده مع بيراميدز، بينما يرون آخرون أنه في عمر 35 عامًا ويجب الاستثمار في لاعب شاب، مما أدى إلى تقسيم الآراء بينهم.

إبراهيم عبد الجواد الانتقالات الصيفية ادارة نادي الزمالك الزمالك أون تايم سبورت نادي بيراميدز

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