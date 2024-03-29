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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دوري رياضي للمعلمين بمدينة طور سيناء في 3 ألعاب

صدى البلد

نظمت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء دوري رياضي للمعلمين خلال شهر رمضان الجاري في العاب " خماسي القدم - التنس طاولة - الشطرنج " تحت رعاية محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم وعادل عتلم وكيل المديرية وإشراف سامي الجندي مدير الشئون التنفيذية ووليد جعفر موجه عام التربية الرياضية واحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية واحمد حجاج وكيل إدارة طور سيناء التعليمية .


وقام بتنظيم الدوري لجنة من موجهين التربية الرياضية ضمت  كلا من عبد الستار عبد اللطيف وايمن ابوزيد ونجم الدين محمود  وطلبة جميع ومحمود محمد جاد الله و مصطفي عبد الرازق رئيس لجنة التحكيم وعمرو شلبي مدرب تنس الطاولة.


حيث انطلق دوري  خماسي القدم الذي اقيم بملعب مدرسة الاهرام  التجريبيه للغات بمشاركة خمس  فرق من مديرية التربية والتعليم و مدارس  إدارة طور سيناء التعليمية  بنظام الدوري ويتم صعود الفريق الفائزة للمنافسة علي مستوي المحافظة ثم تمثيل المحافظة علي مستوي الجمهورية .


كما تم تنظيم دوري الشطرنج بمركز شباب طور سيناء  بمشاركة 8 لاعبين من المعلمين بنظام خروج المغلوب من مرة 
بالإضافة لدوري تنس طاولة بنظام خروج المغلوب من مرة  غدا السبت بمركز شباب طور سيناء .

 

 

دوري رياضي للمعلمين

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IMG_٢٠٢٤٠٣٢٨_١٦٢٤١٢
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جنوب سيناء تعليم دوري المعلمين رياضي خماسي قدم

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