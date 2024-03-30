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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ما هي العلامات التي تدل على ليلة القدر.. وهل تصادف اليوم؟

ما هي العلامات التي
ما هي العلامات التي تدل على ليلة القدر؟

ما هي العلامات التي تدل على ليلة القدر ؟ سؤال يشغل الأذهان بالتزامن مع دخول أول ليلة من العشر الأواخر من رمضان 2024، فـ ما هي العلامات التي تدل على ليلة القدر ؟، وهل من الممكن أن تصادف ليلة زوجية؟، هذا ما نجيب عنه.  

ما هي العلامات التي تدل على ليلة القدر؟

ليلة القدر ليلة عظيمة قال الله تعالى فيها: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 3-5]

يقول الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن ليلة القدر تعني المغفرة وقبول الأعمال والعتق من النار، والعبادة فيها خيرٌ من عبادة ألف شهرٍ، وفيها تنزل الملائكة إلى الأرض يسلمون على المؤمنين الصائمين، ويستغفرون لهم.

وتابع: لفضلها وعظمتها أخفاها الله في العشر الأواخر من رمضان؛ لِيَجِدَّ المسلم في طلبها، ويعمل من أجل الحصول على خيرها، ولذا قال الله- تعالى-: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: 2-3].

وليست ليلة القدر كما يتصور البعض، ولكن المقصود هو الاجتهاد في العبادة والاستزادة من عمل الخير من صلاة واستغفار وقراءة للقرآن وطلب الرحمة من الله؛ لأنه يقبل في هذه الليلة ما لا يقبله في غيرها.

ويقول الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن معنى تحرِّي ليلة القدر هو الاجتهاد في العبادة والتقرب إلى الله بكافة أنواع القربات والطاعات ويفضل في العشر الأواخر من رمضان.

وهناك 4 علامات لليلة القدر، هي:

1- تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها

قال صلى الله عليه وسلم (صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها كأنها طست حتى ترتفع)، وذلك لكثرة نزول وصعود وحركة الملائكة فيها فتستر بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها.

2- يطلع القمر فيها مثل شق جفنة

عن أبي هرير رضي الله عنه قال : تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة)، والشق: هو النصف شق الشيء نصفه، والجفنة : القصعة.

3- تكون الليلة معتدلة لا حارة ولا باردة

قال صلى الله عليه وسلم (ليلة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة).

4- لا يرمى فيها بنجم

والدليل ما ثبت عند الطبراني بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليلة بلجة أي: منيرة مضيئة، لا حارة ولا باردة، لا يرمى فيها بنجم) أي: لا ترى فيها الشهب التي ترسل على الشياطين.

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متى تبدأ ليلة القدر ومتى تنتهي؟

تبدأ ليلة القدر مع غروب شمس اليوم السابق وتنتهي بفجر يوم دخولها كشأن الليالي الإسلامية، وعلى هذا فإن تحري ليلة القدر في رمضان 2024 يكون في الليالي الوترية الآتية: 

  1. ليلة 21 رمضان تبدأ من مغرب يوم السبت 30-3-2024م وتنتهي بفجر يوم الأحد 31-3-2024م
  2. ليلة 23 رمضان تبدأ من مغرب يوم الاثنين 1-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الثلاثاء 2-4-2024م
  3. ليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 3-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الخميس 4-4-2024م
  4. ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5-4-2024 وتنتهي بفجر يوم السبت 6-4-2024م
  5. ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأحد 7-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الاثنين 8-4-2024م
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