جريمة جديدة لجيش الاحتلال بقصف قوة شرطية بفلسطين واغتيال أحد ضباطها بالشجاعية.. فيديو

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، مشاهد لقوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة بقصف قوة شرطية واغتيال أحد ضباطها بالشجاعية في جريمتين منفصلتين راح ضحيتهما 17 شهيدًا؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أن اغتيال نائب قائد الوحدة الصاروخية لـحزب الله اللبناني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ، وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن عن استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ، وتحقيق إصابات مباشرة.