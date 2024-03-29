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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنذارات كاذبة.. تعليق جيش الاحتلال على جسم مشبوه قادم من لبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن صافرات انذار تسلل الطائرات بدون طيار المشتبه بها التي دوت في كريات شمونا قبل قليل كانت "إنذارات كاذبة".

وقبل ساعة، دوت صفارات الإنذار في المدينة بسبب إطلاق صاروخ اعتراضي على "هدف جوي مشبوه" دخل المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهدف قد أسقط بنجاح، وتم تنشيط أجهزة الإنذار بسبب المخاوف من سقوط الشظايا.

اعتراض جسم مشبوه.. صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية


وأفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية،  بإطلاق صافرات الإنذار في كريات شمونة والمستوطنات المحيطة بها شمال إسرائيل؛ بالقرب من الحدود اللبنانية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تم سماع صفارات الإنذار في عدة مواقع بما في ذلك كريات شمونا وتل هاي.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "تم اعتراض جسم مشبوه فوق كريات شمونة شمالي البلاد".

 

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