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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم أعضاء اللجان المختلفة .. صور

تكريم اللجان النقابية
تكريم اللجان النقابية بمهندسين الإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي حفل تكريم أعضاء اللجان النقابية المختلفة، كما تم تكريم أعضاء مجالس الشعب الهندسية بالنقابة العامة من أعضاء نقابة الإسكندرية للفترة 2022/ 2024.

في البداية؛ رحب الدكتور هشام سعودي بالحضور وقام بشكر مجلس النقابة على جهده الدائم و سعيه المستمر للنجاح و التطور.

وقام بتوجيه الشكر لأعضاء اللجان وقال أن نقابة المهندسين بالإسكندرية تتبني تفعيل أنشطة اللجان وأنها أساس العمل النقابي وفخره بمجهودات أعضاء اللجان في خدمة زملائهم المهندسين.

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وكان ذلك بحضور رؤساء اللجان ، المهندس صلاح حامد رئيس لجنة الإسكان والمشرعات الهندسية، والمهندس علاء محجوب رئيس لجنة الخطة الإستراتيجية، والدكتور حسن لطفي رئيس لجنة الصناعة والطاقة، والمهندس فتح الباب رئيس لجنة التمغة الهندسية واللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية والبيئة ، والدكتور مصطفي الحضري رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب، والمهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، والدكتورة هبة المغربي رئيس لجنة ممارسة ومزاولة المهنة ، والدكتور محمد صلاح رئيس لجنة التوظيف، والمهندس وليد ماضي رئيس لجنة الرحلات، والمهندس احمد محمود رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات، والمهندس محمد قبيصي رئيس لجنة الشباب والمهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام.

الاسكندرية نقابة المهندسين هشام سعودي أعضاء اللجان النقابية حفل تكريم

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