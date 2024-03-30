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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أغرب حالة بالعالم .. رجل يتزوج سيدتين برأسين وجسم واحد

صدى البلد

تزوج أشهر التوائم في العالم، وهما التؤام ملتصق في العالم، وهما الأميركيتان آبي هنسل وبريتاني، من جندي أميركي سابق يدعى جوش بولينغ.

ونكشف في الفيديو التالي، كواليس واسرار اغرب حالة رفاق في العالم وكيف تمكن شخص من الجواز من التوأم الملتصق الشهير 

وانتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليوم الزفاف، الذي أقيم عام 2021 وبقي سراً لفترة طويلة.

كما أظهر مقطع فيديو يعتقد أنه تم التقاطه من قبل أحد الضيوف التوأم والعريس يستمتعان بالرقص بفستان زفاف مشترك.

ونكشف في الفيديو التالي، كواليس واسرار اغرب حالة رفاق في العالم وكيف تمكن شخص من الجواز من التوأم الملتصق الشهير 

https://youtu.be/aUuOkZtrckA

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