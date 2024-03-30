أغرب حالة بالعالم .. رجل يتزوج سيدتين برأسين وجسم واحد

تزوج أشهر التوائم في العالم، وهما التؤام ملتصق في العالم، وهما الأميركيتان آبي هنسل وبريتاني، من جندي أميركي سابق يدعى جوش بولينغ.

ونكشف في الفيديو التالي، كواليس واسرار اغرب حالة رفاق في العالم وكيف تمكن شخص من الجواز من التوأم الملتصق الشهير

وانتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليوم الزفاف، الذي أقيم عام 2021 وبقي سراً لفترة طويلة.

كما أظهر مقطع فيديو يعتقد أنه تم التقاطه من قبل أحد الضيوف التوأم والعريس يستمتعان بالرقص بفستان زفاف مشترك.

ونكشف في الفيديو التالي، كواليس واسرار اغرب حالة رفاق في العالم وكيف تمكن شخص من الجواز من التوأم الملتصق الشهير

https://youtu.be/aUuOkZtrckA