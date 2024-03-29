جهات التحقيق تستمع لشهود العيان في حريق شقة نجل الفنان فؤاد المهندس

تستمع جهات التحقيق بالقاهرة، الي شهود العيان في واقعة حريق اندلع بشقة نجل الفنان فؤاد المهندس بمنطقة الزمالك.

كشفت المعاينة الأولية، لحريق شقة نجل الفنان فؤاد المهندس، أن الحريق اندلع أثناء عدم تواجده فى الشقة إثر ماس كهربائي، وأثناء عودته فجر اليوم وجد النيران مشتعلة داخل الشقة وحاول إطفائها ولكنه أصيب بحالة اختناق جراء الأدخنة الكثيفة بالمكان، ونقل علي أثرها إلى المستشفي ليتم إسعافه.

أوضحت المعاينة، أن رجال الحماية المدنية انتقلوا الي موقع الحريق وبصحبتهم سيارات الإطفاء والاسعاف وتمت السيطرة علي الحريق بالكامل.

كانت قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة علي حريق نشب في شقة بالزمالك مملوكة للراحل فؤاد المهندس ويقيم فيها نجله، وتعرض نجله لإصابة قوية نتيجة الحريق وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتواصل قوات الحماية المدنية تبريد الشقة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.