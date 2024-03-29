حظر أمريكي لبيع السيارات التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035.. ما السبب؟

في إطار مبادرة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تؤدي إلى تغير المناخ، قررت 9 ولايات أمريكية فرض حظر على بيع المركبات الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035.

نشأت هذه القواعد المعروفة باسم "السيارات النظيفة المتقدمة الثانية" في ولاية كاليفورنيا من خلال هيئة الموارد الهوائية، وتهدف إلى تدريجي تخفيض بيع المركبات الجديدة التي تعمل بالبنزين بدءًا من عام 2026، مع التقليص التدريجي حتى عام 2035 عندما يتم حظر تام على بيع هذه المركبات.

ومنذ اعتماد هذه القواعد في كاليفورنيا في عام 2022، اتبعت ثماني ولايات أخرى هذه السياسة، وهناك عدة ولايات أخرى تدرس مجالسها الإقرار بنفس الخطة.

ومن بين الولايات التي تنفذ هذه الخطة هي واشنطن، أوريغون، نيويورك، نيوجيرسي، رود آيلاند، ماساتشوستس، ديلاوير، وماريلاند.

القواعد لا تمنع السكان من امتلاك أو استخدام المركبات التي تعمل بالبنزين، ولكنها تهدف إلى تشجيع استخدام المركبات الكهربائية. على الرغم من ذلك، يمكن للمواطنين شراء المركبات التي تعمل بالبنزين من الولايات الأخرى، شريطة أن تلبي هذه المركبات معايير الانبعاثات المحددة.

مع ذلك، فإن هذه الخطوة ليست بالضرورة تلقى دعماً كاملاً من الجميع. فقد قادت جمعية الأعمال والصناعة في نيوجيرسي حملة العام الماضي لمحاولة إيقاف اعتماد نيوجيرسي لقواعد السيارات النظيفة المتقدمة الثانية.

وقال راي كانتور، نائب رئيس الشؤون الحكومية في جمعية الأعمال والصناعة في نيوجيرسي، في بيان لـ "فوكس نيوز ديجيتال" إن هذه الخطة تتجاهل التكلفة على المستهلكين ونقص البنية التحتية الحالية.