مجلس القبائل والعائلات المصرية يكرم أسر شهداء سيناء

كرم مجلس القبائل والعائلات المصرية أسر الشهداء، خلال فعالية “ حكاية خير”، حيث قدم المجلس الدروع لأسر الشهداء من أهالي سيناء.

وفي ذات السياق، أكد الشيخ عبد الله جهامة ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية والعربية، أن مصر والشعب المصري لم ولن يتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني والتاريخ يشير إلى هذا الأمر.

وكرم الشيخ عبدالله جهامة ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، عددا من حفظة القرآن الكريم خلال فعالية "حكاية خير" التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية في العريش.