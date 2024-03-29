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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممثل مجلس القبائل: المواطن السيناوي على قناعة بالتنمية التي تنفذها الدولة بسيناء

حكاية خير
حكاية خير

أكد الشيخ عبدالله جهامة ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية والعربية، أن مصر والشعب المصري لم ولن يتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني والتاريخ يشير إلى هذا الأمر.

وأضاف عبدالله جهامة، في كلمه له في افتتاحية حكاية خير، مساء اليوم الجمعة، أن 70% من شاحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة من الشعب المصري، وندعوا الله عزوجل أن يرفع الغمة عن الشعب الفلسطيني، مستدركا أن سيناء دفع فيها دماء رجال القوات المسلحة وأبناء القبائل.

وتابع الشيخ عبدالله جهامة ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية والعربية، أن سيناء قطعة أرض غالية على كل مصري، والدولة المصرية تنفذ عملية تنمية كبيرة في سيناء، لافتا إلى أن هناك قناعة تامة لدى المواطن السيناوي بالتنمية التي تنفذها الدولة بسيناء. 

وانطلقت فعاليات مبادرة «حكاية خير» في قرية سماء العريش، بحضور مجموعة من مجلس القبائل والعائلات المصرية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن تشهد الفعالية فيلمًا قصيرًا عن جهود مجلس القبائل والعائلات المصرية، وفيلم «حكاية خير»، فضلاً عن تكريم حافظي القرآن الكريم وأسر الشهداء، وتقديم المساعدات لتيسير الزواج.

كما تشمل الفعالية تقديم الحاصلين على عمرة، والتقاط صورة تذكارية معهم ومع حافظي القرآن الكريم وأسر الشهداء.

ومن المقرر أن تشمل الفعاليات إقامة فقرة فنية يقدمها المنشد وائل الفشني خلال الحفل.

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