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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشيخ عبد الله جهامة: أبناء سيناء توارثوا الولاء والانتماء للدولة المصرية

الشيخ عبدالله جهامة
الشيخ عبدالله جهامة

قال الشيخ عبدالله جهامة ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية، خلال فعالية "حكاية خير"، إن مجلس القبائل والعائلات المصرية سيكرم في كل احتفالية، عددا من أسر الشهداء الذين ضحى أبناؤهم ووقفوا مع القوات المسلحة.

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وأضاف الشيخ عبدالله جهامة ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية،: "أبناء سيناء منذ 5 يونيو 1967 كانوا مع الدولة المصرية وكانوا من المجاهدين".

وأشار الشيخ عبدالله جهامة ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية،: "أبناء سيناء توارثوا الولاء والانتماء للدولة المصرية وانخرطوا مع القوات المسلحة"، موضحا: "أبناء سيناء كانوا جزءا أساسيا من مقاومة قوى الشر".

الشيخ عبدالله جهامة

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