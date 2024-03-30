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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سفرة رمضان| طريقة عمل البطاطس المحشية

البطاطس المحشية
البطاطس المحشية

البطاطس المحشية من الأكلات اللذيذة والشهية التي يمكن تقديمها على سفرة رمضان بمذاق مختلف على الأطباق والأكلات الأخرى.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعية الفيسبوك، طريقة عمل البطاطس المحشية.

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مقادير البطاطس المحشية

 

١ كيلو بطاطس متوسط الحجم مقورة مع الاحتفاظ باللب
١ بصل مفروم
٢ ملعقة كبيرة من زيت الذرة عافية
٥٠٠ جرام لحمة
ملح فلفل
١ ملعقة صغيرة بهارات
١ ملعقة صغيرة قرفة
رشة جوزة الطيب
١ ملعقة كبيرة صنوبر محمر ( حسب الرغبة)
للقاع :
٢ ملعقة كبيرة من زيت عافية
لب البطاطس
١ بصل مفروم ناعم
ملح فلفل
للمرق:
١ مكعب مرق
٤ كوب ماء
ربع كوب عصير ليمون
٤ فص ثوم

نصف كوب كزبرة مفروم
للتقديم ؛
ارز ابيض بالشعيرية

 

طريقة تحضير البطاطس المحشية :
نقور البطاطس ونحتفظ باللب وتقلى حتى تصبح باللون الذهبي..
للحشوة نقلي البصل واللحمة بالزيت ونضع التوابل ثم نحشي البطاطس المحمرة ونضعها بصينية الفرن فوق اللب الذي احتفظنا بعد أن تحمر بالزيت مع البصل ونضع فوقهم المرق (نخلط الماء ومكعب المرق) وتدخل للفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٠ دقيقه ثم نضيف الليمون والثوم والكزبرة وتترك بالفرن لمدة ١٠ دقائق وتقدم مع الأرز وبالهنا والشفا.

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