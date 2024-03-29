حلويات رمضان| طريقة عمل حلي الخشخش

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل حلي الخشخش اللذيذ والغير تقليدي الذي لا يعرفه العديد من الأشخاص.





مقادير حلي الخشخش



شعرية باكستانية مكسرة

١ علبة قشطة

١٠٠ جم جبن كريمي

١ مغلف كريمة بودرة

١ ظرف كريم كراميل

٣/٤ كوب حليب مكثف محلي

بسكوت مالح مكسر

كوب حليب



طريقة تحضير حلي الخشخش



في العجان نخفق الجبن الكريمي قليلا حتى تطرى قليلا

نضيف القشطة، الكريمة البودرة، حليب المكثف المحلى والكريم كراميل، ونخلط حتى يتجانسوا معا.

في طبق التقديم نضع طبقة من البسكوت المالح المكسر ونسقيها بالقليل من الحليب

نضع طبقة مع الخليط عليها ثم طبقة الشعرية الباكستانية ثم نكرر الطبقات حتى يمتلىء الطبق

نزيين الوجه بالكريمة المخفوقة و القليل من الشعرية الباكستانية و نقدم باردة بالهنا و الشفا