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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

حلويات رمضان| طريقة عمل حلي الخشخش

حلي الخشخش
حلي الخشخش

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل حلي الخشخش اللذيذ والغير تقليدي الذي لا يعرفه العديد من الأشخاص.

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مقادير حلي الخشخش
 

شعرية باكستانية مكسرة
١ علبة قشطة
١٠٠ جم جبن كريمي
١ مغلف كريمة بودرة
١ ظرف كريم كراميل
٣/٤ كوب حليب مكثف محلي
بسكوت مالح مكسر
كوب حليب


طريقة تحضير حلي الخشخش

في العجان نخفق الجبن الكريمي قليلا حتى تطرى قليلا
نضيف القشطة، الكريمة البودرة، حليب المكثف المحلى والكريم كراميل، ونخلط حتى يتجانسوا معا.
في طبق التقديم نضع طبقة من البسكوت المالح المكسر ونسقيها بالقليل من الحليب
نضع طبقة مع الخليط عليها ثم طبقة الشعرية الباكستانية ثم نكرر الطبقات حتى يمتلىء الطبق
نزيين الوجه بالكريمة المخفوقة و القليل من الشعرية الباكستانية و نقدم باردة بالهنا و الشفا

حلي الخشخش مقادير حلي الخشخش طريقة تحضير حلي الخشخش الشيف غادة التلى شعريه باكستانيه

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