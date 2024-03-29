سفرة رمضان| طريقة عمل فته فريك بالموزه

فتة فريك بالموزه من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لذيذ وغير تقليدي.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فتة فريك بالموزه.

مقادير فتة فريك بالموزه

٣ موزه مسلرقه بالعظم ‎٢كوب فريك

‎١ بصل

‎ملعقه صغيره قرفه

‎ملعقه صغيره بهارات

‎جوزه الطيب

‎٢ ملعقه صغيره حبهان مطحون

‎٢ ملعقه كبيره سمنه

‎مكعب مرق

‎٤ كوب لبن زبادي

‎٣/٤ كوب طحين

مرق سلق اللحم

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‎بقدونس ومكسرات

‎عيش مقلي

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طريقة تحضير فتة فريك بالموزه

في وعاء على النار نضع السمنة مع البصل و نقلبها قليلا حتى تذبل ثم نضيف الفريك و نقلبه قليلا

نتبل بالملح، فلفل، قرفة، بهارات، حبهان، جوزة الطيب و مكعب مرق و نقلب

نغمر الفريك بالمرق و نتركه لينضج

نخلط الزبادي مع الدقيق ثم نرفعه على النار و نضيف له مرق اللحم و نقلب باستمرار حتى يسخن و يثقل القوام قليلا

ندهن الموزات بالسمنة و نتبلها بملح و فلفل و ندخلها الفرن حتى تحمر

في طبق التقديم نضع العيش المقلي و عليه اللبن المطبوخ ثم الفريك المفلفل و على الوجه نرص الموزات المتحمرة

نزيين الوجه باللوز و تقدم بالهنا و الشفا

