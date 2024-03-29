سفرة رمضان| طريقة عمل فته فريك بالموزه

فتة فريك بالموزه من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لذيذ وغير تقليدي.
قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فتة فريك بالموزه.
مقادير فتة فريك بالموزه
٣ موزه مسلرقه بالعظم ٢كوب فريك
١ بصل
ملعقه صغيره قرفه
ملعقه صغيره بهارات
جوزه الطيب
٢ ملعقه صغيره حبهان مطحون
٢ ملعقه كبيره سمنه
مكعب مرق
٤ كوب لبن زبادي
٣/٤ كوب طحين
مرق سلق اللحم
بقدونس ومكسرات
عيش مقلي
طريقة تحضير فتة فريك بالموزه
في وعاء على النار نضع السمنة مع البصل و نقلبها قليلا حتى تذبل ثم نضيف الفريك و نقلبه قليلا
نتبل بالملح، فلفل، قرفة، بهارات، حبهان، جوزة الطيب و مكعب مرق و نقلب
نغمر الفريك بالمرق و نتركه لينضج
نخلط الزبادي مع الدقيق ثم نرفعه على النار و نضيف له مرق اللحم و نقلب باستمرار حتى يسخن و يثقل القوام قليلا
ندهن الموزات بالسمنة و نتبلها بملح و فلفل و ندخلها الفرن حتى تحمر
في طبق التقديم نضع العيش المقلي و عليه اللبن المطبوخ ثم الفريك المفلفل و على الوجه نرص الموزات المتحمرة
نزيين الوجه باللوز و تقدم بالهنا و الشفا