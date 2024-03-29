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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سفرة رمضان| طريقة عمل فته فريك بالموزه

طريقة عمل فتة فريك
طريقة عمل فتة فريك بالموزة

فتة فريك بالموزه من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لذيذ وغير تقليدي.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فتة فريك بالموزه.

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مقادير فتة فريك بالموزه

٣ موزه مسلرقه بالعظم ‎٢كوب فريك
‎١ بصل
‎ملعقه صغيره قرفه
‎ملعقه صغيره بهارات
‎جوزه الطيب
‎٢ ملعقه صغيره حبهان مطحون
‎٢ ملعقه كبيره سمنه
‎مكعب مرق

‎٤ كوب لبن زبادي
‎٣/٤ كوب طحين
مرق سلق اللحم

‎بقدونس ومكسرات
‎عيش مقلي

طريقة تحضير فتة فريك بالموزه

في وعاء على النار نضع السمنة مع البصل و نقلبها قليلا حتى تذبل ثم نضيف الفريك و نقلبه قليلا
نتبل بالملح، فلفل، قرفة، بهارات، حبهان، جوزة الطيب و مكعب مرق و نقلب
نغمر الفريك بالمرق و نتركه لينضج

نخلط الزبادي مع الدقيق ثم نرفعه على النار و نضيف له مرق اللحم و نقلب باستمرار حتى يسخن و يثقل القوام قليلا

ندهن الموزات بالسمنة و نتبلها بملح و فلفل و ندخلها الفرن حتى تحمر

في طبق التقديم نضع العيش المقلي و عليه اللبن المطبوخ ثم الفريك المفلفل و على الوجه نرص الموزات المتحمرة
نزيين الوجه باللوز و تقدم بالهنا و الشفا
 

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