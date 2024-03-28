تثير الجدل .. أول سعودية تشارك في ملكة جمال الكون | تفاصيل

حرصت عارضة الأزياء السعودية رومي القحطاني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

علقت رومي القحطاني على الصور قائلة:"يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2024.. هذه ‏أول مشاركة للمملكة العربية السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون".

ولم تكن هذه المشاركة الأولى لعارضة الأزياء رومي القحطاني في مسابقات ملكات الجمال، فقد شاركت في ملكة جمال آسيا ب ماليزيا، وملكة جمال العرب للسلام، وملكة جمال أوروبا، وملكة جمال الوحدة العربية، وملكة جمال الشرق الأوسط التي أقيمت في العراق، وملكة جمال العالم العربي في القاهرة.