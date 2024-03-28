تثير الجدل .. أول سعودية تشارك في ملكة جمال الكون | تفاصيل

حرصت عارضة الأزياء السعودية رومي القحطاني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.
علقت رومي القحطاني على الصور قائلة:"يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2024.. هذه أول مشاركة للمملكة العربية السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون".
ولم تكن هذه المشاركة الأولى لعارضة الأزياء رومي القحطاني في مسابقات ملكات الجمال، فقد شاركت في ملكة جمال آسيا ب ماليزيا، وملكة جمال العرب للسلام، وملكة جمال أوروبا، وملكة جمال الوحدة العربية، وملكة جمال الشرق الأوسط التي أقيمت في العراق، وملكة جمال العالم العربي في القاهرة.