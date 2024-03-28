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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تثير الجدل .. أول سعودية تشارك في ملكة جمال الكون | تفاصيل

عارضة الأزياء السعودية
عارضة الأزياء السعودية رومي القحطاني

حرصت عارضة الأزياء السعودية  رومي القحطاني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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علقت رومي القحطاني على الصور قائلة:"يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2024.. هذه ‏أول مشاركة للمملكة العربية السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون".

ولم تكن هذه المشاركة الأولى لعارضة الأزياء رومي القحطاني في مسابقات ملكات الجمال، فقد شاركت في  ملكة جمال آسيا ب ماليزيا، وملكة جمال العرب للسلام، وملكة جمال أوروبا، وملكة جمال الوحدة العربية، وملكة جمال الشرق الأوسط التي أقيمت في العراق، وملكة جمال العالم العربي في القاهرة.

عارضة الأزياء رومي القحطاني
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