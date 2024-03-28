الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في رمضان| شاهد

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال شهر رمضان.

علقت الملكة رانيا على الصورة قائلة: “إلى جانب سيدنا وبحضور ولي العهد والأمير هاشم مع أهلنا من قبيلة بني صخر في البادية الوسطى”.

تألقت الملكة رانيا في الصور بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا اكمام طويلة ولكنه يشبه العباءة، واتسم التصميم بأنه كشف عن رشاقتها.

انتعلت الملكة رانيا حذاء ذا كعب عال باللون الأسود مع حقيبة يدي صغيرة الحجم باللون الزيتي، وتزينت ببعض الإكسسوارات والمجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا على تسريحة شعر الذيل حصان، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.