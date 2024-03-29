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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لسحور رمضان| طريقة عمل مناقيش الطاسة

مناقيش الطاسة
مناقيش الطاسة

مناقيش الطاسة من الأطباق اللذيذة والشهية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق مختلف وغير تقليدي.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل مناقيش الطاسة.

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مقادير مناقيش الطاسة
٤ كوب دقيق
١/٣ كوب زيت
نصف كوب زبادي
١ ملعقة كبيرة خميرة
١ ملعقة كبيرة سكر
١ ملعقة صغيرة ملح
ماء للعجن
الحشوات
زعتر
زيت زيتون
خلطة اجبان شيدر و موتزاريلا
طماطم شيري
اوراق نعناع 
جبنة حلوم 


طريقة تحضير مناقيش الطاسة 


في العجان نضع الدقيق، السكر والخميرة ونقلبهم ثم نضيف الزبادي والزيت ونعجن مع اضافة الماء بالتدريج حتى تتمسك العجين، نضيف الملح و نتركها تتعجن لمدة 10 دقائق ثم نغطيها ونتركها لترتاح. 
نكور العجين إلى الحجم المرغوب ثم نفردها على سطح مرشوش بالدقيق ونبدأ بفرد على العجين على شكل دائرة. 
في طاسة على النار ساخنة نضع العجين ونتركها لتتحمر قليلا ثم نقلبها ونضع على الوجه الحشوة المرغوبة وتترك لتنضج من القاع وتقدم ساخنة بالهنا والشفا

مناقيش الطاسة مقادير مناقيش الطاسة طريقة تحضير مناقيش الطاسة الشيف غادة التلى مناقيش

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