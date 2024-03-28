نيرمين الفقي تثير ضجة بفستان جريء| شاهد

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد لها.

تألقت نيرمين الفقي في الصور بإطلالة جريئة كما وصفها البعض، حيث ارتدت فستان قصير من الأمام و طويل من الخلف و ذا أكمام مكشوفة و اتسم باللون الأصفر المطرز.

انتعلت نيرمين الفقي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، ولم تبالغ في المجوهرات و الإكسسوارات مما منحها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها مما كشف عن جمال ملامحها.