طريقة عمل الممبار بطعم شهي ولذيذ

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الممبار، وهو طبق لذيذ وشهي يعتبر من المأكولات المشهورة. إليك الوصفة:

مكونات الممبار

بصل مفروم

ممبار

أرز

طماطم مفرومة

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

ثوم

زيت

فلفل أخضر رومى

فلفل حار

ملح

فلفل أسود

كمون ناعم

لصلصة التقديم

1/2 كوب زبادي

1 ملعقة صغيرة خل

1 فص ثوم، مهروس

ملح حسب الذوق

طريقة عمل الممبار

* شوحى البصل في حلة على النار بها زيت مع الأرز والثوم والشبت والبقدونس والكزبرة وكل انوع الفلفل والطماطم والكمون والملح وقلبيهم جيدا.

* احشي الممبار بخلطة الأرز ثم ضعيه فى الماء المغلى على النار وانتظرى حتى النضج .

صفي الممبار من الماء وحمريه فى السمن أو الزيت حسب الرغبة وقدميه مع البقدونس المفروم.

لتحضير صلصة التقديم، امزج الزبادي والخل والثوم المهروس في وعاء صغير، أضف الملح حسب الذوق.