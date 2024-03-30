طريقة عمل الممبار بطعم شهي ولذيذ

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الممبار، وهو طبق لذيذ وشهي يعتبر من المأكولات المشهورة. إليك الوصفة:
مكونات الممبار
بصل مفروم
ممبار
أرز
طماطم مفرومة
شبت
بقدونس
كزبرة خضراء
ثوم
زيت
فلفل أخضر رومى
فلفل حار
ملح
فلفل أسود
كمون ناعم
لصلصة التقديم
1/2 كوب زبادي
1 ملعقة صغيرة خل
1 فص ثوم، مهروس
ملح حسب الذوق
طريقة عمل الممبار
* شوحى البصل في حلة على النار بها زيت مع الأرز والثوم والشبت والبقدونس والكزبرة وكل انوع الفلفل والطماطم والكمون والملح وقلبيهم جيدا.
* احشي الممبار بخلطة الأرز ثم ضعيه فى الماء المغلى على النار وانتظرى حتى النضج .
صفي الممبار من الماء وحمريه فى السمن أو الزيت حسب الرغبة وقدميه مع البقدونس المفروم.
لتحضير صلصة التقديم، امزج الزبادي والخل والثوم المهروس في وعاء صغير، أضف الملح حسب الذوق.