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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الممبار بطعم شهي ولذيذ

الممبار
الممبار

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الممبار، وهو طبق لذيذ وشهي يعتبر من المأكولات  المشهورة. إليك الوصفة:

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مكونات الممبار

 بصل مفروم
ممبار

أرز

طماطم مفرومة

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

ثوم

زيت

فلفل أخضر رومى

فلفل حار

ملح

فلفل أسود

كمون ناعم

لصلصة التقديم

1/2 كوب زبادي
1 ملعقة صغيرة خل
1 فص ثوم، مهروس
ملح حسب الذوق

طريقة عمل الممبار

 * شوحى البصل في حلة على النار بها زيت مع الأرز والثوم والشبت والبقدونس والكزبرة وكل انوع الفلفل والطماطم والكمون  والملح وقلبيهم جيدا.

* احشي الممبار بخلطة الأرز  ثم ضعيه فى الماء المغلى على النار وانتظرى حتى النضج .

صفي الممبار من الماء وحمريه فى السمن أو الزيت حسب الرغبة وقدميه مع البقدونس المفروم.
لتحضير صلصة التقديم، امزج الزبادي والخل والثوم المهروس في وعاء صغير، أضف الملح حسب الذوق.

طريقه عمل الممبار مكونات الممبار لصلصة التقديم والخل والثوم

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طريقة عمل الممبار بطعم شهي ولذيذ


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