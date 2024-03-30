طائرة خاصة.. بعثة الأهلي تغادر دار السلام في طريق عودتها إلى القاهرة| صور

أقلعت من مطار دار السلام بدولة تنزانيا، رحلة مصر للطيران الخاصة على متنها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في طريق عودتها إلى القاهرة، بعد خوض الفريق مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام سيمبا التنزاني.

من المتوقع أن تصل طائرة مصر للطيران على متنها بعثة الأهلي في تمام السابعة صباحا، إلى مطار القاهرة، ويتم إنهاء إجراءات وصول البعثة من خلال صالة ٤ المخصصة للطيران الخاص بالمطار، وذلك وسط تسهيلات خاصة من فرق العلاقات العامة بمصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي.

وقدمت مصر للطيران، كافة التسهيلات اللازمة خلال رحلة سفر الفريق إلى تنزانيا وفي طريق العودة أيضا؛ حيث خصصت أحدث طائراتها من طراز ايرباص A320N لنقل بعثة النادي الأهلي لكرة القدم إلى دار السلام بدولة تنزانيا للقاء فريق سيمبا التنزاني في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستطاع الأهلي أن يحقق فوزاً ثميناً بهدف نظيف على سيمبا التنزاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ،الجمعة، بملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.



