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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تناولها بعد الإفطار.. أطعمة تحافظ على مستوى الطاقة الطبيعية

أطعمة التي يمكن تناولها
أطعمة التي يمكن تناولها بعد الفطار للحفاظ

هناك بعض الأطعمة التي يمكن تناولها بعد الإفطار للحفاظ على مستوى الطاقة وتجنب الكسل. إليك بعض الأمثلة، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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ما هي الأطعمة التي يمكن تناولها بعد الإفطار للحفاظ على مستوى الطاقة؟

الفواكه الطازجة: تحتوي الفواكه الطازجة على الكثير من الفيتامينات والمعادن، وتعد مصدرًا جيدًا للطاقة الطبيعية. يمكنك تناول الفواكه مثل البرتقال والتفاح والموز بعد الإفطار كوجبة خفيفة ومغذية.

المكسرات والبذور: تحتوي المكسرات والبذور على البروتين والألياف والأحماض الدهنية الصحية التي تعزز الشعور بالشبع وتوفر الطاقة. قم بتناول اللوز والجوز والبندق وبذور الشيا وبذور الكتان كوجبة خفيفة بعد الإفطار.

العسل: يعتبر العسل مصدرًا طبيعيًا للطاقة، حيث يحتوي على السكريات الطبيعية والعناصر الغذائية المفيدة. يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى الزبادي أو الشاي لتحصل على طاقة إضافية.

الحبوب الكاملة: تحتوي الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والخبز الكامل على الكربوهيدرات المعقدة والألياف، مما يساعد في توفير الطاقة بشكل مستدام. يمكنك تضمين الحبوب الكاملة في وجبات الإفطار أو تناول وجبة خفيفة تحتوي عليها بعد الفطار.

المأكولات البحرية: تعتبر المأكولات البحرية مثل السمك والروبيان والسردين مصادر جيدة للبروتين والأحماض الدهنية الأوميغا-3، والتي تعزز الطاقة وتعمل على تحسين التركيز والانتباه.

الماء: لا تنسى أهمية شرب الماء بكميات كافية بعد الفطار. الجفاف يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالكسل والتعب، لذا تأكد من الحصول على الكمية المناسبة من الماء للحفاظ على الترطيب ومستوى الطاقة.

تذكر أن التوازن العام للنظام الغذائي وتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية هو الأمر الأهم للحفاظ على مستوى الطاقة المرتفعة.

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