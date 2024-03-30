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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فطارك عندنا.. طريقة عمل طاجن السمك الفيليه بالفريك وشيش طاووق وسمبوسك

سمك
سمك

تعشق ربة المنزل التجديد وتقديم كل ما لذ وطاب لأسرتها فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تحضير وصفة السمك بالفريك للشيف أميرة شنب .

إليك وصفة لتحضير طاجن السمك الفيليه بالفريك ، والشيش طاووق والسمبوسك لفطار رمضان .

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وصفة لتحضير طاجن السمك الفيليه بالفريك

المكونات:

500 جرام من سمك الفيليه المقطع إلى قطع صغيرة
1 كوب من الفريك المطحون
1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
2 فصوص من الثوم، مهروسة
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
1 ملعقة صغيرة من الكركم
1 ملعقة صغيرة من الكمون
1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
ملح حسب الذوق
3 أكواب من المرق (الخضار أو الدجاج)
عصير ليمونة واحدة
بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل طاجن السمك الفيليه بالفريك

قم بغسل الفريك جيدًا ثم نقعه في الماء البارد لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك، صفي الفريك واحتفظ بجانبك.

في قدر كبير على نار متوسطة، قم بتسخين زيت الزيتون. ثم أضف البصل المفروم والثوم وقلبهم حتى يصبحوا طريين وشفافين.

أضف قطع السمك إلى القدر وقلبها لمدة دقيقتين حتى تتغير لونها قليلاً.

أضف الفريك المطحون، الكركم، الكمون، الفلفل الأسود والملح. قلب المكونات جيداً لمدة دقيقة.

أضف المرق إلى القدر وقم بتغطيته. اترك الطاجن يغلي ثم قلب النار إلى مستوى منخفض واتركه لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة حتى ينضج الفريك والسمك تمامًا.

قبل تقديمه، أضف عصير الليمون وقلب الطاجن بلطف.

قدم طاجن السمك الفيليه بالفريك ساخنًا وزينه بالبقدونس المفروم.

يمكنك تقديم طاجن السمك الفيليه بالفريك مع السلطة الجانبية المفضلة لديك أو خبز محمص.

طريقة عمل الشيش طاووق 

طريقة عمل الشيش طاووق 

المكونات لعمل الشيش طاووق

صدور دجاج مقطعة إلى قطع صغيرة
عصير ليمونتين
4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
2 فصوص ثوم مهروسة
1 ملعقة صغيرة من الكمون
1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة
ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة عمل الشيش طاووق

في وعاء، قم بخلط عصير الليمون، زيت الزيتون، الثوم المهروس، الكمون، الكزبرة المطحونة، الملح، والفلفل.

أضف قطع الدجاج إلى الوعاء وقلبها جيدًا لضمان تغطية الدجاج بالتوابل.

غطي الوعاء واتركه في الثلاجة لمدة 2 ساعة على الأقل لتتبّل اللحمة.

سخن الشواية أو المقلاة على نار متوسطة.

أطبخ قطع الدجاج على الشواية أو في المقلاة حتى تنضج تمامًا وتتحمّر من الخارج. يمكن أيضًا تسويتها على الفحم.

قدّم شيش طاووق ساخنًا ويمكن تقديمه مع خبز البيتا وصلصة الثوم أو الصلصة المفضلة لديك.

طريقة عمل السمبوسك

طريقة عمل السمبوسك

المكونات لعمل السمبوسك

ورقة سمبوسك (متوفرة جاهزة للبيع في الأسواق)
200 غرام من لحم البقر المفروم
1 بصلة مفرومة
2 فصوص ثوم مهروسة
1/2 ملعقة صغيرة من الكمون
1/2 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة
ملح وفلفل حسب الذوق
زيت للقلي

طريقة عمل السمبوسك

طريقة عمل السمبوسك

سخن مقلاة على نار متوسطة وأضف البصل والثوم وقلّبهم حتى يذبلوا ويصبحوا ذهبيين.
أضف لحم البقر المفروم واستمر في التحريك والقلب حتى ينضج تمامًا.
أضف الكمون والكزبرة المطحونة والملح والفلفل، وقلّب جيدًا لمزج التوابل مع اللحم.
قم بإزالة الخليط من النار واتركه يبرد تمامًا.
قم بوضع كمية صغيرة من خليط اللحم المبرّد في ورقة السمبوسك وقم بطيها بشكل مثلثي حتى تتغلق الحواف وتشكيل السمبوسك.
قم بتسخين زيت القلي في مقلاة عميقة على نار متوسطة.
أضف السمبوسك وقلبها بلطف حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من الخارج.
استخدم مصفاة لتصفية الزيت الزائد وضع السمبوسك على ورق نشاف لامتصاص الزيت الزائد.
قدم السمبوسك ساخنًا ويمكن تقديمه مع صلصة السمبوسك أو أي صلصة تفضلها.

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