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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

الانخفاضات تتوالى.. منتصر زيتون يكشف عن أفضل موعد لشراء سيارة

شراء سيارة
شراء سيارة

يواجه سوق السيارات تحديات جديدة مع تراجع أسعار السيارات خلال الأيام الماضية بعد تساوي سعر الدولار في البنك مع سعره في السوق السوداء نتيجة لما شهدته مصر من تطورات اقتصادية بعد صفقة رأس الحكمة.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أوضح «منتصر زيتون» عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، سر التغيرات التي شهدها السوق في أسعار السيارات، والتوقيت المناسب للشراء.

وقال زيتون، إن هذا التحول أدى إلى تغييرات في سياسات التسعير لبعض شركات السيارات، يوضح: "قامت ستروين بإعادة التسعير طبقًا للدولار الجديد وحتى تتمكن من المنافسة، فيما لم تعدل نيسان الأسعار للآن، أما عن سانج يونج فالسيارة ضعيفة في السوق والتسعير كان عالي جدا وهبط ليتمكن من المنافسة خاصة أن السيارة جديدة وليس لها تاريخ بالسوق".

هل التوقيت مناسب لشراء سيارة؟

وأشار زيتون إلى أن الوقت حاليًا مواتٍ لشراء السيارات نظرًا للتسعيرات التنافسية واحتمال زيادة قيمة السيارات في المستقبل القريب، ويرى أن معظم السيارات ستشهد تراجعًا في الأسعار باستثناء تلك التي تمت إعادة تسعيرها.

ويتوقع زيتون استمرار تراجع أسعار السيارات في الأيام القادمة، مما يعزز فرص الشراء للمستهلكين ويعكس التحسن المتوقع في سوق السيارات.

وتابع: "تراجعت أسعار السيارات بالفعل في براندات معينة، ومن المتوقع أن يمتد هذا التراجع إلى باقي البراندات على مدى الأيام القادمة".

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