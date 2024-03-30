الصين تسيطر.. ربع السيارات الكهربائية في شوارع أوروبا مصنعة في هونج كونج

في القارة الأوروبية، يشهد قطاع السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين ارتفاعًا ملحوظًا، وهو التطور الذي قد لا يكون واضحًا في البداية.

خلال العام الماضي، تم تصنيع حوالي 19.5٪ من إجمالي 300 ألف سيارة كهربائية تم بيعها في الاتحاد الأوروبي في الصين، ويتوقع أن تزداد هذه النسبة بشكل ملحوظ في الفترة القادمة، وفقًا لتقرير منظمة النقل والبيئة، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بالطاقة النظيفة.

وتتوقع هذه الورقة أن تصل حصة السيارات الكهربائية الصينية في سوق الاتحاد الأوروبي إلى 25٪ هذا العام، بناءً على النمو الذي شهده القطاع في العام الماضي.

ويتضمن ذلك مجموعة متنوعة من العلامات التجارية، بما في ذلك تيسلا وداسيا (التابعة لشركة رينو)، بالإضافة إلى شركات صينية مثل BYD.

وفي العام الماضي، كانت تسلا أكبر مستورد للسيارات الكهربائية الصينية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 28٪، تليها داسيا بنسبة 20٪. ومع ذلك، فإن الشركات الصينية تزيد بسرعة من حصتها في السوق الأوروبية، حيث ارتفع معدل صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة كبيرة من 0.4٪ في عام 2019 إلى 7.9٪ في عام 2019، وفقًا لشركة T&E.