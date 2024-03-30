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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إنجاز تاريخي.. تسلا تحتفل بإنتاج 6 ملايين سيارة

تسلا
تسلا

أعلنت شركة تسلا عن تحقيق إنجاز مذهل بإنتاجها لمجموع 6 ملايين سيارة، وهو إنجاز يبرز نجاحها كشركة رائدة في قطاع السيارات الكهربائية.

تم الإعلان عن هذا الإنجاز عبر منشور على منصة التواصل الاجتماعي “X” من تسلا، حيث تم عرض السيارة رقم 6 مليون وهي Tesla Model Y بلون Stealth Gray، والتي تم إنتاجها في مصنع فريمونت. 

وقد شهد المنشور تجمعًا ضخمًا لفريق تسلا للاحتفال بهذه المناسبة.

وشكرت تسلا عملاءها وفرقها على هذا الإنجاز الكبير في منشورها التذكاري، مؤكدة أهمية دعمهم وتفانيهم طوال السنوات الماضية.

 

تعليق إيلون ماسك على إنجاز تسلا

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا: "تهانينا لفريق تسلا!".

أدلى نائب رئيس تسلا للشئون المالية «سينديل بالاني» ببعض المعلومات الأساسية حول مسار نمو تسلا، حيث بدأت الشركة بتجميع السيارات يدويًا في الجزء الخلفي من موقع المبيعات/الخدمة في مينلو بارك، كاليفورنيا، ومن ثم انتقلت لتصنيع سيارتها الأولى بالحجم الكامل، Model S، في مصنع فريمونت.

ما يجذب الانتباه في هذا الإعلان هو أن تسلا أعلنت عن إنتاج سيارتها رقم 5 مليون قبل حوالي 6.5 أشهر، وذلك في منتصف سبتمبر 2023، وكذلك عن إنتاج سيارتها رقم 4 مليون في أوائل مارس 2023، مما يُظهر تسارع نموها الاستثنائي في السوق.

 

12 عاما للوصول إلى مليون سيارة

منذ بداية مسيرتها، استغرقت شركة تسلا 12 عامًا لتصل إلى إنتاج مليون سيارة، ومن ثم استغرق الوصول إلى مليوني سيارة 15 شهرًا فقط، وهذا يعكس نموها السريع في السوق وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.

يُعد هذا الإنجاز خطوة هامة لتسلا في مسيرتها نحو تحقيق أهدافها في مجال السيارات الكهربائية والمساهمة في تقليل انبعاثات الكربون وحماية البيئة. 

كما أنه يعكس الثقة المتزايدة للمستهلكين في تكنولوجيا السيارات الكهربائية وتبنيهم المتزايد لها كبديل نظيف ومستدام.

من المتوقع أن تواصل شركة تسلا تعزيز إنتاجها وتوسيع نطاق عملياتها لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم. 

ومع التطورات المستمرة في تكنولوجيا البطاريات وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، يمكن أن تلعب تسلا دورًا أكبر في تشجيع التحول نحو المستقبل الذي يعتمد على الطاقة النظيفة.

تسلا سيارة السيارات الكهربائية

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