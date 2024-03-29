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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بشرى سارة للمصريين .. وهذه السيارة في متناول الجميع | ماذا يحدث بالأسواق

اسعار السيارات
اسعار السيارات

شهد سوق السيارات المصري حالة حراك مع إعلان عدد من وكلاء العلامات التجارية عن تخفيض أسعار أكثر من 30 سيارة خلال الأسبوعين الماضين بنسب وصلت إلى 500 ألف جنيه في السيارة الواحدة.

اسعار السيارات 

أسعار السيارات بسوق المستعمل

يترقب الكثير من الباحثين عن سيارة مستعملة إنعكاس التخفيضات بأسعار الزيرو على سوق المستعمل، والذي شهد خلال العامين الأخيرين، زيادات سعرية غير مسبوقة أدت إلى ركود حاد بالمبيعات.

سعر ومواصفات هيونداي فيرنا

هيونداي فيرنا واحدة من أكثر السيارات انتشارًا في الشارع المصري منذ انطلاقها في عام 2003، بسبب سعرها المنخفض آنذاك وسهولة صيانتها وقطع غيارها المتوفرة واستهلاكها المنخفض للوقود.

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ويبحث الكثير من المقبلين على الشراء عن فيرنا رغم خلوصها الأرضي المنخفض، والمساحات الداخلية الصغيرة، وانخفاض الثبات على السرعات العالية وتحديدًا بعد 120 كم/ساعة، وضعف منظومة الفرامل والأمان الخاصة بها.

يبلغ طول هيونداي فيرنا 4260 مم، وعرضها 1680 مم، وارتفاعها 1405 مم، وقاعدة عجلاتها 2440 مم، وخلوصها الأرضي 155 مم، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 334 لتر.

تأتي هيونداي فيرنا بمصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح خلفية هالوجين، ومصابيح ضباب أمامية، وعجلات حديد مقاس 13 بوصة.

تعتمد هيونداي فيرنا على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 106 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم 144 نيوتن متر عند 3000 دورة في الدقيقة.

يتصل بناقل حركة مانيوال 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيكي 4 ساعات، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 45 لتر.

تترواح أسعار هيونداي فيرنا في سوق المستعمل موديلات من 2004 حتى 2018 ما بين 160.000 جنيه وحتى 570.000 جنيه، ويتحكم في السعر النهائي الحالة الفنية للسيارة والتراخيص وسنة الصنع.

اسعار السيارات 

سعر السيارات المستعملة في السوق

سيارة فولكس فاجن جولف
- موديل 1987 بسعر 120 ألف جنيه.

- تحتوي على موتور1800 سي سي، وعداد 300 ألف كيلومتر، نواقل حركة مانيوال، وتكييف.

سيارة بروتون ويرا 2004

- تتمتع بإمكانات جيدة، وهي من إنتاج شركة بروتون الماليزية، وجاءت بطراز ويرا بديلًا عن طراز سابق هو بروتون ساجا.

- ويبلغ الحد الأدنى من سعر سيارة بروتون ويرا 86 ألف جنيه.

- يصل سعرها الأقصى إلى 115 ألف جنيه.

سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013

- سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013 هي إحدى السيارات الصينية الصنع.

- يبلغ الحد الأدنى للسعر نحو 140 ألف جنيه.

- يصل سعرها الأقصى إلى 160 ألف جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات بسوق المستعمل السيارات سعر ومواصفات هيونداي فيرنا سعر السيارات المستعملة في السوق

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