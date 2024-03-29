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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل خالد نور وولده نور خالد الحلقة 5| كريم محمود عبد العزيز يواجه أزمة جديدة بسبب الانفجار

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل خالد نور وولده نور خالد، الكثير من الأحداث الكوميدية بين كريم محمود عبد العزيز وشيكو.

وبدأت الحلقة بإثبات نسب شيكو لكريم محمود عبد العزيز، وطلب شيكو من كريم محمود عبد العزيز مقابلة زوجته والتي تعتبر والدته فى نفس الوقت.

وجاءت الزيارة بها الكثير من المشاهد الكوميدية، حيث يلتقى شيكو بوالدته لأول مرة وهو شاب كبير فى العشرينات من عمره.

وحاول كريم عبد العزيز خلال أحداث الحلقة معرفة حقيقة ما حدث بسبب الانفجار، وقام بالاتصال بالمهندس الذي كان يعمله معه وقت الانفجار؛ ليصدمه ويؤكد له أنه ما زال يعمل معه فى المفاعل؛ مما أكد لكريم محمود عبد العزيز أن هناك شخصا آخر مطابق له؛ ليزداد الأمر تعقيدا.

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مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، كوميدي حيث يعمل "علي" ميكانكي سيارات ويعول شقيقه الأصغر الذي يورط نفسه وشقيقه في الكثير من المشاكل الكبري حيث يضطر لدخول السجن أحيانا ومرة أخري لمُستشفي الأمراض النفسية وغيرها من المطبات اليومية والأزمات التي يقع فيها دون حساب وسوء تقدير.  

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين..، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل “ خالد نور ووالده نور خالد ” فى إطار 15 حلقة ، عبر مجموعة قنوات mbc مصر ، ومنصة شاهد .

مسلسل خالد نور وولده نور خالد كريم محمود عبد العزيز شيكو

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