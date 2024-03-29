خبير علاقات دولية: خلاف بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو.. فيديو

قال أشرف عكة، خبير العلاقات الدولية، إن هناك مجموعة من القضايا والمسائل تحتاج إلى فهم دقيق لتفسير السياسية والتوجهات الأمريكية الحالية تجاه إسرائيل وتجاه هذه الحرب.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج "ثم ماذا حدث"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك خلافا حقيقيا وجديا مع إسرائيل الرسمية المتمثلة في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة اليمين المتطرفة، مع التصورات والتصرفات التي تقوم بها هذه الحكومة تجاه ما يجري في غزة من حرب إبادة وليس مع إسرائيل نفسها، مشيرًا إلى أن إسرائيل دولة هي بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن الولايات المتحدة تعتبر تل أبيب أحد أهم مرتكزاتها وسياساتها الخارجية في منطقة الشرق الأوسط، وتحتاج إسرائيل لكل مناوراتها وتواجدها في هذه المنطقة.