شفاء الأورمان تشارك في ساعة الأرض بإطفاء الأنوار غير الضرورية بالأقصر

شاركت مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر ، دول العالم في الحدث العالمي السنوي "ساعة الأرض 2024" عن طريق إطفاء الإضاءة غير الضرورية وذلك للمساهمة في ترشيد إستهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، والتوعية بمخاطر هذه الظاهرة.

يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة شفاء الأورمان على المشاركة في الفعاليات المحلية والدولية، والتعاون الوثيق مع وزارة البيئة، وخاصة بعد حصول المستشفى على الشهادة الذهبية كأول مستشفى خضراء صديقة للبيئة فى مصر وتواصل الإنجازات داخل المستشفى .

وقد اتخذت منظمة الصندوق العالمي للطبيعة آخر سبت من شهر مارس من كل سنة موعدا للاحتفال بساعة الأرض، إذ تطفأ فيه الأنوار لمدة ساعة بهدف إثارة الانتباه إلى ضرورة المحافظة على البيئة في مواجهة التغير المناخي.



وأوضح محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، أن مشاركة المستشفى في مثل هذا الحدث يعطى رسالة مهمة للعالم أن مصر بكافة طوائفها تشارك فى مواجهة آثار التغيرات المناخية، وكذلك تسليط الضوء على مثل هذه الظواهر الهامة والتوعية بمخاطرها وتقليل الانبعاثات الحرارية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، موضحا أنه سيتم إطفاء الأنوار لمدة ساعة واحدة، بدءا من الساعة 8:30 وحتى 9:30 مساء.