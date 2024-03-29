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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعثة أجنبية تبحث مشاركة شركة "مياه الأقصر" بمبادرة محفز المياه العالمية

نائب وزير الإسكان
نائب وزير الإسكان

استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلى بنك التعمير الألماني (KFW)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والرابطة الهولندية للمياه (Dutch Water)، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف اختيار مشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر مع شركات مماثلة على مستوى العالم ضمن مبادرة محفز المياه العالمية في المناطق الحضرية، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة BMU. 

وفى مستهل الاجتماع، أشاد مُمثلو بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والرابطة الهولندية للمياه، بالتعاون الذي تم من خلال شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر مع البعثة بمحافظة الأقصر خلال زيارتها يومي الاثنين والثلاثاء 24و25 مارس 2024، لعمل مقابلات للعاملين بالشركة بقطاعاتها المختلفة من ( القطاع المالي والتجاري وقطاع التشغيل والصيانة وقطاع الموارد البشرية)، والمقابلة الشخصية التي تمت مع رئيس الشركة، ومناقشته في مختلف الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين، كما تم مناقشة مدى أهمية وفائدة المبادرة لشركة الأقصر.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى دعم الوزارة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، على مستوى الجمهورية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة منها، وتحسين أداء العاملين بها، موضحاً حجم الدعم المقدم لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر للفوز بالمبادرة، وأن أهداف ومخرجات المبادرة تأتي متوافقة مع استراتيجية قطاع المرافق وما تتضمنه من تحسين مستقبلي للقطاع في النواحي كافة، ومنها التعريفة الخاصة بالمرافق، وكذلك هيكلة القطاع وتشجيع اللامركزية في تنفيذ المشروعات، وتغطية تكاليف التشغيل والصيانة لشركات مياه الشرب بالمحافظات.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل،  أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر تتميز بمجموعة من الكوادر الشابة في  قطاعاتها الفنية والتشغيلية والمؤسسية، والتي تأتي متفقة مع مستهدفات المبادرة، مضيفاً أنه قد تم تقديم تدريب تلك الكوادر الشبابية بالشركة ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل ببعض المناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر، والممول من البنك التنمية الأفريقي والذي تم بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC).

إشادة ألمانية هولندية

وأشار مُمثلو بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والرابطة الهولندية للمياه، إلى قدرة الكوادر الشبابية في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر على أداء المهام المطلوبة منهم، كما أشاروا إلى أهمية تنفيذ المشروعات بنظام ربط التمويل بالنتائج المحققة، لما له من أثر كبير في تحسين أداء الشركة، ومتابعة تقييم الأداء من خلال مؤشرات مختلفة تغطي كافة مجالات العمل. 

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة الحفاظ على استدامة تقديم الخدمات وتنفيذها من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف محافظات الجمهورية، وعلى المنهجية المتبعة حالياً في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في تمكين الشركات التابعة لمياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ المشروعات الخاصة بكل شركة، مشددا على أهمية متابعة مؤشرات الأداء وتحقيق المستهدف السنوي الخاص بكل مؤشر للشركات التابعة بمحافظات الجمهورية، ومدى أهميتها لتحسين أداء الشركات.

واختتم نائب وزير الإسكان، الاجتماع، بمناقشة ممثلي بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي عن مدى الاستفادة التي سوف تحصل عليها  قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، المالية والفنية، وتحسين قدرات العاملين بالشركة في حالة مشاركتها بتلك المبادرة.

مياه الأقصر بنك التعمير الألماني المناطق الحضرية مياة الشرب مياة

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