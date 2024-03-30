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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

كيفية الإستفادة النفسية والصحية في رمضان ضمن نقاشات قصور الثقافة بالأقصر

صدى البلد

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفني، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقدت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان "كيفية الإستفادة النفسية والصحية في رمضان" ألقاها على حسان موضحا تدريب النفس لتغيير النظام الغذائي والتعامل مع الناس، وأكون أكثر عبادة وأكثر سلوك، كما أقامت المكتبة أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد وألقى قصائد بعنوان "اعتصر خمري، هل لي أن أطيل، البقاء، أشياء تتساقط، حب يمحو وراء الغد"، ونفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية رسم فانوس رمضان نفذتها نجلاء طه بمشاركة رواد المكتبة.

 

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عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "مكافحة الإدمان" ألقاها أحمد أبو بكر موضحا معنى الإدمان وأنواعه وأعراض الإدمان،تاني، واضرار الإدمان ومخاطره وكيفية القضاء والحد من الإدمان، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "القصص الشعبية" ألقاها المخرج المسرحي محمود النجار متحدثا عن عناصر القصة الشعبية، وتعريف القصة الشعبية وأشهر كتابها، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر أحمد العراقي بعنوان "فانديتا.

أعد بيت ثقافة الأقالتة عرض مسرح عرائس بعنوان" مصروفي يكفيني" نفذتها سلوى محمد، كما أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس بعنوان "التواضع" أداء نيرمين البير وسهري سباق، وأقام قصر ثقافة الطود مسابقة ثقافية واختبر معلوماتك لرواد القصر قدمتها فاطمة ماهر، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة أشغال يدوية عمل ميدالية بالخرز نفذتها فاطمة أحمد، وأعدت ورشة حكي قصة بعنوان "حوت يونس" سردتها ماجدة عبد الحق لرواد المكتبة.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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