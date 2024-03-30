شاهد.. متظاهرون أمريكيون يمنعون سفينة حربية من التحرك لدعم إسرائيل

احتشدت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين على طول منطقة إمباركاديرو في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا أمس، الجمعة، خارج مكان تواجد سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تحمل اسم زعيم الحقوق المدنية هارفي ميلك، وفق ما ذكرت صحيفة “سان فرانسيسكو كرونيكل”.



وتجمع العشرات من المتظاهرين أمام الرصيف رقم 32، حيث منعوا السفينة من التحرك.

وذكر المتظاهرون أن وجهة السفينة هي الإبحار لتقديم الدعم لإسرائيل.



بينما رد متحدث باسم القوات البحرية على ذلك زاعمًا أن السفينة ستتجه مباشرة إلى نورفولك بولاية فيرجينيا، حيث ستتوقف عن الإبحار لمدة عام على الأقل.

ظلت المسيرات سلمية لكن بعض المتظاهرين تسلقوا السياج واقتربوا من السفينة وقيدوا أنفسهم بالسلاسل بالقرب منها.

وقامت الشرطة بإبعاد المتظاهرين الذين قيدوا أنفسهم بالسلاسل.

وفي المجمل، تم القبض على 14 شخصا بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

بالإضافة إلى ذلك، اتُهم خمسة مشتبه بهم بمقاومة الاعتقال.

وتم القبض على المشتبه بهم وإطلاق سراحهم من قبل الشرطة بعد ذلك.



وخلال المواجهات، أصيب ضابط في مكان الاشتباكات.