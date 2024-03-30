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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

60 مليارا فورًا وإلا سنخسر أمام روسيا.. اعتراف أوكراني واضح بانتكاسات الحرب

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه إذا لم تحصل أوكرانيا على المساعدات العسكرية الأمريكية التي وعدت بها والتي تم حظرها حاليًا بسبب خلافات في الكونجرس، فسوف تضطر إلى التراجع تدريجيًا في ساحة المعركة، وفق ما ذكر موقع “برس تي في”.

وفي مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست” نشرت يوم الجمعة، قدم زيلينسكي رسالة جريئة إلى الكونجرس، يطلب منه تسليم الأسلحة لوقف الهجمات الروسية، وإلا ستصعد أوكرانيا هجماتها المضادة على المطارات الروسية ومنشآت الطاقة والأهداف الاستراتيجية الأخرى.

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وقال زيلينسكي إن تأخر الكونجرس في الموافقة على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار يعد أمرًا مكلفًا بالنسبة لأوكرانيا.

وذكر : “إذا لم يكن هناك دعم أمريكي، فهذا يعني أنه ليس لدينا دفاع جوي، ولا صواريخ باتريوت، ولا أجهزة تشويش للحرب الإلكترونية، ولا قذائف مدفعية عيار 155 ملم”.

وأضاف: "هذا يعني أننا سوف نعود، ونتراجع، خطوة بخطوة".

وتقول أوكرانيا بذلك  إنها "تخسر أراضيها" ملقية في اللوم في ذلك على تأخر الغرب في تسليم الأسلحة.

وردا على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا تعاني من نقص في الصواريخ الاعتراضية وأسلحة الدفاع الجوي الأخرى لحماية مدنها وبنيتها التحتية، أجاب زيلينسكي بالإيجاب.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون إلى دعم حزمة المساعدات العسكرية والمالية، لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون أخر القضية لعدة أشهر، محتجًا  بمخاوف داخلية.

وفي مقابلة نادرة نشرت يوم الجمعة، كشف القائد العام  الأوكراني المعين حديثا، أولكسندر سيرسكي، أن القوات الروسية تتغلب على القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية، ما أدى إلى خسائر كبيرة وانتكاسات.
 

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المساعدات العسكرية الأمريكية الكونجرس الهجمات الروسية

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