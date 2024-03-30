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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال جاسوس إسرائيلي في ماليزيا دخل بجواز سفر مزيف

توضيحية
توضيحية

اعتقلت الشرطة الماليزية مسلحا  بفندق في كوالالمبور بتهمة عمالته لصالح كيان الاحتلال، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وتشتبه الشرطة في  أن الشاب البالغ من العمر 36 عاما جاسوس إسرائيلي.

وقال المفتش العام للشرطة، رضاء الدين حسين، في مؤتمر صحفي، إن الرجل، الذي عثر بحوزته على 6 مسدسات و200 رصاصة، وصل إلى مطار كوالالمبور الدولي في 12 مارس.

و ذكر أنه استخدم للوصول جواز سفر فرنسي مزيف.

وأضاف أن المشتبه به سلم جواز سفر إسرائيليا بعد استجواب الشرطة له.

وقال رضاء الدين إن الشرطة تحقق في احتمال أن يكون الرجل عضوا في المخابرات الإسرائيلية، على الرغم من أن المشتبه به قال للسلطات إنه دخل ماليزيا لمطاردة مواطن إسرائيلي آخر بسبب نزاع عائلي.

وأضاف "ومع ذلك، فإننا لا نثق بشكل كامل في هذه الرواية لأننا نشك في أنه قد تكون هناك أجندة أخرى"، وتابع أن الرجل المحتجز كان يتنقل بين عدة فنادق خلال فترة وجوده في ماليزيا.

وعلى إثر ذلك شددت الشرطة الاجراءات الأمنية خوفا من ان تكون للجاسوس أهداف اخرى.

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