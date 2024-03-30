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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم تنظيف الأسنان وحشوها وخلعها في نهار رمضان؟ الأزهر للفتوى يجيب

صدى البلد

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، عن سؤال ورد اليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مضمونة:"ما حكم تنظيف الأسنان، وحشوها وخلعها وحقن الفم بحقنة مخدرة لإجراء ذلك في نهار رمضان؟".

ليرد مركز الازهر موضحًا: أنه ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام، بشرط التحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها على صحة الصوم؛ لكون المادة المخدرة ليست في معنى الأكل والشرب ولا تصل إلى الجوف، والأصل صحة الصوم وسلامته؛ فيبقى الأصلُ على أصله حتى يأتيَ ما يُغيِّره، وإن استطاع الصائم أن يؤخر مثل هذه العمليات لما بعد الإفطار كان أولى.

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حكم خلع الأسنان

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول "ما حكم خلع الأسنان وتنظيفها في نهار رمضان؟

وأجاب الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن خلع الأسنان أو تنظيفها أو الذهاب لطبيب الأسنان، وإجراء العمليات الجراحية في الفم، لا تؤثر على صحة الصوم ولا تفسده، طالما لم ينزل شئ إلى الجوف.

وأشار عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أنه طالما لم ينزل إلى الجوف، مياه أو دم أو من آثار العمليات الجراحية، فلا يؤثر ذلك على صحة الصوم، ناصحا المرضى أن يذهبوا إلى طبيب الأسنان في الليل بعد الإفطار.

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حكم الدم الخارج من الأسنان

سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء.

أوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن بلع الدم في نهار رمضان الخارج من الأسنان يفطر، وعلى الصائم إزالته ولا يبتلعه.

غسل الأذن في نهار شهر رمضان

أكد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن غسل الأذن في نهار شهر رمضان، بواسطة الطبيب، لا يفسد الصوم ولا يفطر على المفتي به.
وقال الشيخ على فخر، أمين الفتوى مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إن الحقنة الشرجية تُفطر فى نهار رمضان بإجماع الفقهاء، ولكن هناك رأيا ضعيفا قال إنها لا تفطر.

وأضاف مدير إدارة الحساب الشرعي، خلال لقائه بإحدى الفضائيات، أن قطرة نقط الأنف تفطر فى نهار رمضان، حيث إن الأنف به منفذ مفتوح إلى الحلق، وبالتالى فهى تعد من المفطرات.

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