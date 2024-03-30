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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطن بـ 10 آلاف دولار.. الفلاحين: جنوب الصعيد قد يصلح لزراعة الكاكاو

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن التغيرات المناخية الكبيرة قد تجعل مصر قادرة على زراعة معظم النباتات الاستوائية في المستقبل القريب.

وأضاف أبو صدام، في بيان، السبت، أن المناخ في جنوب الصعيد قد يصلح لزراعة الكاكاو لأنه يشبه المناخ في مناطق غرب إفريقيا التي تنتج نحو 70% من الإنتاج العالمي للكاكاو.
 

وأوضح ذص ضق  نقيب الفلاحين، أن سعر طن الكاكاو ارتفع عالميًا ليصل إلى 10 آلاف دولار، بما يوازي نحو نصف مليون جنيه مصري مما يجعل زراعة الكاكاو زراعة عالية العائد الاقتصادي.

وتابع: لأن شجرة الكاكاو تحتاج إلى رطوبة ودرجات حرارة عالية وتربة جيدة الصرف وهذه المقومات قد تتوفر في جنوب الصعيد وخاصة وسط زراعات الموز حيث يمكن تجربة زراعة أشجار الكاكاو بمحافظات أسوان والأقصر وقنا.

وأشار إلى أن الكاكاو أحد أهم مكونات حلويات الشوكولاتة باهظة السعر وذات الفوائد الصحية العديدة والمفضلة لدى الكثيرين والتي يمكن أن تشكل مصدر دخل كبير عند تصنيعها محليًا وتوفر الكثير من فرص العمل، كما يستخدم الكاكاو في الكثير من المشروبات المحببة لدي عامة الشعب.

وطالب حسين أبو صدام، مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة المصرية بالتحرك جديا في زيادة تجارب زراعة الكاكاو في مصر وإتاحة المعلومات اللازمة للمزارعين الذين يرغبون في زراعة أشجار الكاكاو مع زيادة التوعية والإرشاد لهذا المحصول وتوفير البذور والشتلات التي تناسب التربة والمناخ المصري.

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