خلافات على فلوس.. تأجيل محاكمة المتهم بقت.ل شاب في المطرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما في المطرية لجلسة 21 إبريل .



وتمكن رجال المباحث، من القبض على المتهم بقتل شاب، بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة أرض الليمونبالمطرية وتحرر محضر بالواقعة.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود جثة لشاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفورانتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة "م. أ. ب"، 28 سنة مقتول بطعنة سكين وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم.



وكشفت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمتوفى، بسبب خلاف على مبلغ مالى بينهما وخلافاتتجارية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم باستلال سكين وطعن المجنى عليه وأرداه قتيلا، وتم عمل كمينوقبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.