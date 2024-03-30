كان عايز يخلص علي جاره.. قرار عاجل ضد عاطل حدائق القبة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع فى قتل جاره بسبب خلافات بينهما لجلسة 23 أبريل.

البداية..

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيمبدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب المشار إليه وأحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان بسبب خلافاتحول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض"مطواة" كانت بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.



عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة،وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.