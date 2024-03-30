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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حبس 6 عاطلين أربعة أيام بتهم الإتجار في المخدرات وحيازة سلاح أبيض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم السبت، حبس 6 عاطلين، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية القبض عليهم بتهمة الاشتباه في التجار في المواد المخدرة والحشيش وحيازة سلاح أبيض.

وطلبت النيابة تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة من المخدرات إلى المعمل الكيماوي، والأسلحة للأدلة الجنائية؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

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وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية حول قيام 6 أشخاص، مقيمين في نطاق دوائر أقسام شرطة المحافظة، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الأقراص والحشيش، وحيازة أسلحة بيضاء، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية، تم عمل أكمنة للمتهمين، حيث ألقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على المخدرات، والأسلحة البيضاء المضبوطة، ومبالغ مالية، و6 هواتف محمولة.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محاضر إدارية بوقائع الضبط، وباشرت النيابة التحقيقات.

 

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