السكوتر الدبابة للطرق الوعرة.. مواصفاته وكيف يعمل؟

تستعد شركة Custom Robotics لإطلاق سكوتر إلكتروني متين للطرق الوعرة يحمل اسم "Panzer".

يتميز هذا السكوتر الذي يعمل بالبطارية بالقدرة على المناورة على أي نوع من التضاريس بفضل مداساته الخزانة، مما يجعله مناسبًا للتغلب على المواقع الصعبة.

بينما تم تصميم Segway للاستخدام في المناطق الحضرية والضواحي، فإن سكوتر Custom Robotics مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات المواقع الصعبة والتحديات الوعرة.

يتألف السكوتر من مجموعة طويلة من المقاود وقاعدة صندوقية مجهزة بمحركات مزدوجة ذات دفع مباشر، مما يجعله مثاليًا للتنقل في الطرق الوعرة.

مواصفات السكوتر

تتوقع الشركة أن يصل سكوتر Panzer إلى سرعة تصل إلى 15 ميلاً في الساعة، مما يجعله أسرع من سكوتر Segway PT الأصلي.

كما يتمتع بمجموعة من الميزات الأمانية، بما في ذلك نظام القيادة "Dual Grip" والمصابيح الأمامية LED الساطعة.

من المتوقع أن يوفر السكوتر Panzer حوالي ساعة من وقت الركوب المستمر بشحنة واحدة، ويتميز بمفتاح تشغيل وإيقاف يحتوي على قارئ جهد كهربي لضمان الأمان.

علاوة على ذلك، سيتمكن المستخدمون من تخصيص السكوتر حسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم من خلال المرفقات المتاحة مثل المقاعد والأدوات ومقصورات التخزين. وتخطط الشركة لتوفير قطع الغيار المباشرة للعملاء، والتي يمكن تركيبها بسهولة خلال 10 دقائق فقط.