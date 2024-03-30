إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

كشفت مصادر صحفية؛ أن لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قامت بإجراءات عاجلة مع الحكم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل، الذي أدار مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

وعلم صدى البلد؛ ان الكاف طلب تقريرا شاملا من توم أبو نجيل حول ما حدث في المباراة، خاصة بالنظر إلى الجدل المحيط حول صحة ضربتي جزاء لصالح الأهلي خلال اللقاء في تنزانيا.

كما طُلب منه توضيح جميع القرارات التحكيمية الجدلية وتوضيح الأسباب وراءها، خاصة مع الشكوك التي أثيرت من جانب الأهلي بشأن الأحداث التحكيمية خلال المباراة.