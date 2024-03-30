شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على أداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا التنزاني في لقاء الذهاب.

وكتب عبر أكس: “‏فوز مهم للاهلي علي سيمبا . مصطفي شوبير نجم مرة أخرى . رد فعل ينطق بالسرعة والمرونة والرشاقة . هو الحارس القادم بجانب الحارس الذي صنع تاريخا وهو الشناوى . . كوكا سجل هدف الفوز من داخل منطقة ٦ ياردات . لاعب الوسط لم يعد من مهامه أن يسكن في ملعب فريقه . من النجوم مروان عطية أيضا وهاني وأفشه ورضا سليم . بالتوفيق في العودة”.

ويترقب الأهلي لقاء الإياب للدور ربع النهائي من البطولة والذي يقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.