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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس مصر الأول.. محلل رياضي يشيد بأداء مصطفى شوبير أمام سيمبا

صدى البلد

أشاد المحلل الرياضي خالد بيومي، بأداء حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير بعد تألقه في مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزاني.

وكتب عبر أكس: "‏مصطفي شوبير مستقبلا سيكون حارس مصر الأول في ظل منافسة كبيرة مع الشناوي وباقي حراس مصر .. ‏مصر أفريقيا تتميز بمدرسة حراس عظيمة”. 

ويترقب الأهلي لقاء الإياب للدور ربع النهائي من البطولة والذي يقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

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