كانوا رايحين الشغل .. عمال الشهداء أصيبوا في حادث تصادم بالمنوفية

توافد العشرات من ابناء مدينة الشهداء في محافظة المنوفية، علي مستشفي منوف العام للاطمئنان علي المصابين في حادث تصادم بين اتوبيس عمالة وسيارة نصف نقل علي طريق السادات شبين الكوم مرورا بكفر داود.

وأكد الأهالي، أن أبناءهم يتوافدون صباحا إلي مدينة السادات للعمل في أحد مصانع الغزل والنسيج، وتلقوا خبر إصابتهم في حادثة صباح اليوم.

وأضاف الأهالي، أنهم جاءوا للاطمئنان علي أبناءهم حيث اصيب 23 عاملا وتوفي أحدهم في الحادث من أبناء المدينة.

وتوجهت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، فوراً لمستشفى منوف العام ، لمتابعة حالة المصابين فور وصولهم للمستشفى والذي بلغ عددهم 23 حالة ووجهت برفع درجة الإستعداد القصوى بالمستشفى واستدعاء جميع الأطقم الطبية من الجراحة والعظام والمخ والأعصاب.