مخدرات وليلة كبيرة.. حكم رادع بالسجن المؤبد لعاطل الأزبكية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، عاطلا بالسجن المؤبد، في اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الأزبكية بوسط القاهرة.



وجاء في أمر الإحالة ، إن التهم يقوم بالاتجار في المواد المخدرة، وتوزيعها على عملائه، من خلال الهاتف المحمول،ويتحصل على مبالغ مالية كبيرة منهم نظير بيع المخدرات لهم.





وكشف أمر الإحالة، أن رجال الأمن قاموا بإعداد عدة أكمنة للمتهم للقبض عليه، وبالفعل تم القبض عليه من خلالأحد الأكمنة، وبحوزته مواد مخدرة، وأغراض متعلقة ببيع المخدرات.





وتابع، أنه بتفتيش المتهم عثر بحوزته على أقراص ترامادول مخدرة، ولفافات من ماد الهروين، وسلاح أبيض«مطواة»، وميزان حساس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.