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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بندقية آلية وهيروين.. المؤبد لبلطجي عين شمس

صدى البلد

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بعين شمس.

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البداية

 تلقي قسم شرطة عين شمس معلومات تفيد بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي ٥ قطع حجرية من جوهر الهيروين المخدر، و١٠٠ لفافة بكل منها كمية من مسحوق المخدر ذاته، وسلاح ناري، و٢٠ طلقة، وسلاحا أبيض مطواة وميزان حساس،ومبلغ مالي وهاتف محمول.


وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قام بالاتجار في المواد المخدرة هيروينا ”في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازالمتهم سلاحا ناريا عبارة عن“ بندقية آلية دون ترخيص، بالإضافة إلى حيازة سلاح ناري دون ضرورة مهنية ، تحررمحضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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