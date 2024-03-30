شكري: مصر والأردن وفرنسا يحذرون من خطورة شن إسرائيل عملية عسكرية برفح الفلسطينية

قال سامح شكري وزير الخارجية، :" تحدثنا في لقائنا مع وزير خارجية الأردن ووزير خارجية فرنسا عن أهمية تواجد وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين .

وقال سامح شكري في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني والفرنسي، :" تحدثنا عن أهمية تبني إطار سياسي شامل لحل الدولتين".

وتابع وزير الخارجية:" تطرقنا لخطورة شن إسرائيل عملية عسكرية على رفح الفلسطينية وتشاركنا مع الجانب الفرنسي والأردني من التحذير من مغبة الإقدام على هذه العملية ".

وأكد سامح شكري وزير الخارجية، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الأحداث في غزة والوصع الإنساني في غزة .